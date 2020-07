Alberto Fernández: “Entre el 18 de julio y el 2 de agosto vamos a tratar de ir volviendo a la vida habitual en forma escalonada”

(En desarrollo) El presidente Alberto Fernández anuncia en la Quinta de Olivos cómo será la nueva etapa de la cuarentena. Lo acompañan presencialmente Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. Detrás de ellos se puede ver conectados virtualmente a los gobernadores Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Morales (Jujuy) y Arabela Carreras (Río Negro).





Las principales frases de Alberto Fernández :

“Yo creo que en estos 14 días a pesar de los números que vamos a revisar y ustedes ya conocen, donde se observa un incremento de contagios y fallecidos, aun así seguimos estando en términos comparativos en una situación buena para no pecar de optimistas”

“En este tiempo buscamos que ningún argentino se quede sin atención y eso lo hemos logrado. Es muy importante eso”.

“Estamos muy lejos de pensar que la situación está superada. Necesitamos tener presente que el riesgo está latente”.

“El 91% de los casos de los últimos días ocurre en el AMBA, pero esto demuestra que el tránsito hace que circule el virus y que las posibilidades de contagio sean en cualquier lugar del país”.

“Estos días han sido útiles. El tiempo de duplicación de casos hoy está en 23,95. Casi estamos acercando nuestros mejores días, cuando ese indicador estaba en 25″.

“Este tiempo ha sido útil, pero estamos muy lejos de superar el problema”

“Desde julio hubo un pico de crecimiento de muertes que se condice con los contagios, que aumentaron”.

“Los datos muchas veces se acumulan y reflejan lo que ha pasado en más de un día”.

“Si no hubiéramos trabajado para incrementar el número de camas, hoy estaríamos mucho más cerca de la saturación”.

“Se ha ralentizado en estos días la velocidad de contagios y se ha hecho más lenta la ocupación de camas hospitalarias”.

“Todo el esfuerzo que hemos hecho, no ha sido inútil. Por mucho que nos duele la sensación de encierro y los problemas que genera, el aislamiento es lo que nos permite no caer en la crisis que cayó el país vasco. No caer en el riesgo de elegir quién vive y quién muere”.

“A pesar de todos los esfuerzos, el riesgo de contagio existe y debemos extremar los cuidados para que se pueda controlar la situación”

“Estamos lejos de ganar la batalla”.

“Entre el 18 de julio y el 2 de agosto vamos a tratar de ir volviendo a la vida habitual en forma escalonada”

“Todo aquel que tenga más de 65 años y tenga enfermedades existentes continúe en su casa y continúe cuidándose”.

“Si hay que volver atrás, volveremos atrás. Y si hay que ajustar, ajustaremos”.

“Todo esto que hicimos es exitoso por la unidad que tuvimos. Tenemos que seguir trabajando del mismo modo”.





Las principales frases de Horacio Rodríguez Larreta