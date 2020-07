Bullrich es la principal exponente del ala “dura”, referenciada en Macri, que mañana volverá a aparecer en público tras cuatro meses de silencio, y acompañada, por ejemplo, por Miguel Ángel Pichetto. Según el otro sector, la ex ministra se “cortó sola” y consensuó con la UCR y la CC el comunicado de la discordia cuando aún no tenía la aprobación del resto de los dirigentes. Incluso el domingo, en el canal América, el ex funcionario Hernán Iglesias Illa, identificado con el ex mandatario y el bando más radical del PRO, resaltó que la declaración pública era de su autoría.