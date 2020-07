La respuesta de la cartera de Frederic no tardó en llegar. En diferentes entrevistas, Villalba afirmó: “(Berni) se presentó excediendo sus responsabilidades y de una manera muy irresponsable también. No sé lo que está esgrimiendo. El Ministro tiene mi teléfono. Si sus intenciones fueran de responsabilidad y de buenas intenciones, me hubiese llamado y no aparecer frente a las cámaras de televisión”.