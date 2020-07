Cristina Fernández alza los brazos vestida con su ropa original, excepto por el pañuelo que le pusieron alrededor del cuello. Como Raúl Alfonsín y el papa Francisco, el torso y las piernas de la ex Presidenta son de un maniquí y no de cera. Completan el cuadro Juan Domingo Perón, Evita y Tita Merello. Detrás hay una copia exacta del busto de Néstor Kirchner que se hizo para la Casa Rosada y de él cuelga una bufanda de su club, Racing de Avellaneda. Los sobrevuela el frente de una bicicleta con un canasto en el que sobresale la cabeza de un ET de látex, igual al de la película. A Valdés le llevó un mes convencer al artesano que lo creó para que se lo vendiera. El artesano no lo hizo hasta que logró fabricarse otro igual.