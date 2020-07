-Cuando uno ve el Mercosur observa una importante integración en el sector industrial, uno ve la amplia agenda de ciencia y tecnología, del área industrial. Hay un nivel importante de complementación entre nuestros países. Me he reunido con estos sectores a lo largo de este tiempo antes de viajar a Brasil para ir preparando el terreno. Siento que hay que hacer un relevamiento previo antes de llegar allí y quiero agradecer al gran trabajo que hicieron los consulados en la repatriación de 20.000 argentinos que estaban varados en Brasil y pudieron regresar al país. Han hecho un gran trabajo. Lo que hizo la Cancillería con Felipe Solá con la colaboración de Aerolineas Argentinas hay que destacarlo. Había miles de argentinos que querían volver de Brasil y también los que estaban de regreso de otros países y debían pasar por Brasil. Fue un gran trabajo. Se hizo todo un estudio de demanda potencial en cada región de Brasil para conectarlos con nuestras economías regionales para exportar más. A la vez, ya me reuní con las cámara empresariales y las pymes. Avanzamos en la necesidad y en las instrucciones que me dio el presidente Alberto Fernández que es exportar más productos argentinos a Brasil y activar el aparato productivo. Está también la agenda energética. El interés de Brasil con Vaca Muerta para conectar energía con el gran San Pablo. Son muchos los temas que están en la agenda y que me puse como objetivos de la embajada que voy a ocupar pronto.