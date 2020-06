Algunos funcionarios del Gobierno interpretan en este mensaje al Congreso un adelanto explícito de que el proyecto de presupuesto 2021 no será nada auspicioso y contemplará números muy negativos para la economía. De hecho, el FMI pronosticó una caída del 9,9% para la economía argentina del año que viene. Y no está definido aun cuánto deberá pagar el Gobierno por la deuda pública ya que todavía no finalizaron las negociaciones con los bonistas.