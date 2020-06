-Aunque parezca exagerado, contarlo es distinto a lo vivido. Cuando llamé a Ramiro, que me conoce, que me viene atendiendo desde que tuve cáncer en el 2011, mi tiré en las manos de él y de Mariano, el médico de Lomas. Y entre los tres nos sentamos a definir. Primero pregunté si no alcanzaba con los corticoides. Porque a mi las transfusiones...pensá que a mi me venían sacando sangre dese hace cinco días. A mi me sacan sangre del tobillo, como para entender la complejidad de paciente que soy. No tengo buenas vías. Sabía que no iba a soportar una transfusión normal por un brazo, por lo que me iban a tener que hacer una intervención. Son cosas que uno, que pasó por distintas situaciones de salud, no las quiere volver a vivir. Pero los médicos me dijeron: “Es el momento, es ahora. Después, si se complica más, puede ser tarde”. En ese momento les dije que hiciéramos todo lo que tuviéramos que hacer.