En Diputados no hay margen matemático ni político para reeditar esta batalla. Massa está obligado a dialogar con Negri, Ritondo y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica y prefiere no perder tiempo en disputas palaciegas que no siempre comparte. Su discurso hacia el interior de su propia alianza será que en el actual contexto sólo se deben tratar temas “para la gente”. Es el argumento que en la madrugada le dio a Máximo Kirchner tras mostrarle algunos elogios en las redes sociales. Kirchner es el único de la familia que no tiene cuenta en Twitter, ni en Instagram, ni en Facebook. Y el propio hijo de la Vicepresidenta se mostró más empágico y conciliador que su madre.