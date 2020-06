-En principio volver a como estamos hoy, pero lo único que nos interesa es que no pongamos en riesgo que todos los bonaerenses puedan atenderse en el caso de que les toque contagiarse. Lo que uno vio es algo que no esperaba: imágenes espantosas de gente que iba a un hospital y no había cama. Y moría en un pasillo. Y lo digo con toda la dureza que esto tiene y no quiero crear miedo ni temor sino conciencia. Cuidado porque si los contagios aumentan mucho, no alcanza. Duplicamos la cantidad de camas, pero si siguen creciendo los contagios como ocurrió en otros países del mundo, como el caso de Brasil que tienen un millón de contagiados, no hay hospitales que aguanten. Si se toma dimensión de lo que puede ocurrir uno puede entrar en un sacrificio para evitarlo.