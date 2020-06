En esos pabellones del IRIC estuvieron presos el ex vicepresidente Amado Boudou, los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, varios ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal como Roberto Baratta, Rafael Llorens y Carlos Kirchner. También varios empresarios como Cristobal López, Fabián De Sousa, Gerardo Ferreyra y Lázaro Báez. La mayoría ya salió de prisión y de los que quedan solo Báez continúa en ese sector. Jaime, Schiavi y José María Nuñez Carmona -socio y amigo de Boudou- fueron trasladados a la Unidad 31 de Ezeiza, que está al lado de la principal, donde se creó otro pabellón de IRIC.