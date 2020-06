“Tomé conocimiento de estar involucrado en la causa a raíz de comentarios que salieron en medios de comunicación. Hacen referencia a que yo sería una suerte de ablandador de los presos que viven en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza -dijo Carra a Infobae-. Cuando me enteré, me comuniqué con dos altas fuentes del Ministerio de Justicia para hacerles saber de lo que me acusaban. Entonces informé que me iba a poner a disposición de la Justicia voluntariamente frente a esta situación para que me consulten. Al otro día me allanaron”.