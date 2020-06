Posse considera que los dirigentes del radicalismo que estuvieron en el esquema ejecutivo y legislativo durante la época de María Eugenia Vidal dejaron que el partido pierda lugar en la alianza. No pelearon por puestos en la estructura política, no estuvieron en el punto neurálgico del poder, no tomaron decisiones, no se opusieron a medidas económicas como el aumento de tarifas, no lograron inclinar la balanza frente al predominio del PRO. Un espejo de lo que sucedió a nivel nacional. Su discurso público estará pincelado por esa idea. No pueden conducir la UCR los mismos que no lograron romper los límites que el partido de Macri les impuso en los últimos cuatro años.