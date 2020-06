Pero lo que no se sabía era que Ruiz había acusado a los tres espías que, como él, están investigados en la causa del juez Federico Villena y que lo sindican como el responsable de haber ordenado la vigilancia a distintos politícos y periodistas. “Les pedí a mis superiores que desvinculen a esta gente del equipo que no sólo no se quería integrar al trabajo dentro de la agencia, sino que quería seguir trabajando sólo por fuera y con negocios turbios”, sostuvo Ruiz. Los acusó de haber sido los que llevaron adelante el espionaje a Diego Santilli, el vicejefe de Gobierno porteño.