El espionaje a los Moyano es el legajo 8 de la causa judicial que tramita en Lomas de Zamora. Allí se investiga a una organización que desde el estado nacional violaba la ley de inteligencia ya que seguía a personas cuando no pesaban sobre ellas ninguna orden judicial para investigarlas. Además de los Moyano, otras víctimas fueron la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, el ex presidente Eduardo Duhalde, el jefe y vicejefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, respectivamente, la ex gobernadora Vidal, el camarista federal Martín Irurzun y otros dirigentes políticos del entonces oficiales del PRO y de la oposición, sindicalistas y periodistas. Ocurrió durante el gobierno de Macri cuando la AFI estaba a cargo de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.