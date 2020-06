Leandro Araque es otro de los ex agentes de la AFI que está imputado por el espionaje ilegal. Araque declaró la semana pasada en los tribunales de Comodoro Py en una causa que inició por presiones, amenazas y persecuciones judiciales y contó que Alan Ruiz, director de Operaciones Especiales en 2018 le pidió hacer tareas de espionaje en el Instituto Patria. Araque dijo que la explicación que recibió fue que ex agentes de la AFI merodeaban el lugar y querían saber quiénes eran. Según la declaración del ex agente se negó a hacerlo porque sospechaba que no era una tarea legal y por la implicancia política que tenía y le respondió a Ruiz que su equipo no tenía capacidad para hacerlo. El encargo finalmente fue para otro grupo de la AFI.