Dos años y medios después de la ruidosa detención de Marcelo Balcedo en Uruguay, el juez federal Ernesto Kreplak acaba de cerrar la investigación principal y quedó a un paso de elevar la causa a juicio oral, pudo saber Infobae de fuentes judiciales. El ex titular del SOEME (Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad) todavía no pudo ser indagado por la justicia argentina, ni siquiera a través de videoconferencia. Tampoco se avanzó con su extradición. La Justicia de Uruguay demora una definición sobre el proceso en ese país, donde arrastra un pedido de pena de once años. Mientras tanto, se clausuró la causa que derivó en su detención. En ese juicio serán juzgados la madre de Balcedo, Myriam Renée Chávez; el ex número dos del sindicalista, Mauricio Yebra; y varios empleados del SOEME.