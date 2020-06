La feroz crítica de un ex futbolista de la selección española contra Pep Guardiola: “No sé quién maneja su cerebro político”

El ex arquero Santiago Cañizares apuntó directamente contra su ex compañero por su postura sobre la independencia de Cataluña y recordó que en su época como futbolista no era así: "No sé cuándo mutó su cerebro. Ni el suyo ni el de gran parte de la sociedad que hace que estemos enfrentados"