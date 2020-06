En la lista de mails aparecen integrantes del macrismo como Laura Alonso, Mario Negri, Nicolás Massot, Ángel Rozas y Ernesto Sanz y dirigentes de la oposición de entonces como Gabriela Cerruti, Martín Sabatella, Marcos Cleri, Carlos Castagnetto, Ricardo Forster, Rodolfo Tailhade y Omar Perotti. También figuran la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta, el legislador Carlos Tomada, Ofelia Cedola, ex funcionaria kirchnerista, el dirigente gremial Héctor Daer, el senador Alberto Weretilneck, la ex senadora Silvia Rojkes de Alperovich, y el ex jefe de Policía Bonaerense Hugo Matzkin, entre otros.