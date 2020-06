El operativo, luego premiado por la DEA, tuvo una mancha. Mientras todos festejaban, desaparecieron US$ 60 mil dólares. El dinero, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, estaba repartido en dos sobres: uno identificado como F-8, con US$ 10 mil secuestrados en Segurola al 4200, y otro identificado como C-1 que tenía otros US$ 50 mil y había sido secuestrado en Juncal al 2000 . Enterado del faltante, el entonces jefe del área de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, el comisionado general Gabriel Rojas, denunció el robo ante la Oficina de Transparencia y Control Externo de la fuerza.