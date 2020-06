La cadena de contagios podría continuar en otros dirigentes del PRO, ya que Larreta almorzó ayer con el ex jefe de Gabinete, Marcos Peña. Además aun resta que se defina si están o no infectados otras personas que mantuvieron contacto con Alex Campbell. Según fuentes de Cambiemos, el ex secretario de Asuntos Municipales de la Provincia mantuvo una reunión privada en la casa de Federico Salvai, quien está casado con la ex ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, por lo que ambos serán hisopados entre hoy y mañana.