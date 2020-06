Desde Consenso Federal explicaron a Infobae que los primeros dos argumentos: “empresa testigo” y “soberanía alimentaria”, “hay que descartarlos en la práctica”. Por fuera de una discusión ideológica, “por el tamaño de la compañía y porque los precios en el mercado de granos los fija Chicago o China, no Argentina, Vicentin no pude ser empresa testigo”. En tanto, lo soberanía alimentaria “no tiene ningún correlato con la realidad, no la puede garantizar por lo que produce; si fuese una compañía que se dedicara a otro negocio puede ser, pero esta se dedica a exportar el 95% de su producción de harina o aceite de soja”.