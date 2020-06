-Yo digo que hubo un deterioro. Después empieza la cuestión de que las guardias o el SAME. No quiero detenerme con esto porque ya fuimos a la elección y gané por una diferencia de 20 puntos, creo que el punto se entendió. No lo voy a repetir mil veces porque no es mi intención pelearme con nadie. La ex gobernadora iba a la reelección, no la consiguió. Tendrá que hacer el saldo ella, no yo, de por qué perdieron la elección. Yo no estoy en campaña, no estoy buscando votos. Para ser justo: venía el sistema de salud con problemas estructurales y lamentablemente no mejoraron. Lamentablemente. La seguridad lo mismo. Pero eso ya fue tema de campaña, ¿cuánto podemos discutirlo de nuevo? Si me pasé tres años que me decían “qué agresivo que sos con la gobernadora que va a ganar la elección por una distancia enorme”. Estaba describiendo la realidad, y evidentemente coincidió con mi punto de vista. Yo espero cuando termine estos cuatro años no haber solucionado todos los temas estructurales, si no haber podido avanzar.