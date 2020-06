-Creo que tenemos que ir a la redefinición de la matriz impositiva de la Argentina, una matriz más justa. Hoy el formato que tenemos es injusto y no es práctico porque la verdad es que se quejan los de abajo y se quejan los de arriba. Tenemos que encontrar una manera de que ese sistema sea más eficaz. Es muy delicado modificar la estructura impositiva porque tocando alguna variable equivocadamente podés desfinanciar al Estado y en este momento sería letal. Pero tenemos que encontrar los procesos de discusión. Preocupa mucho que paguen mucho las personas más más ricas pero no preocupa tanto que paguen los más más pobres. Es más fácil cobrarles a los pobres y a la clase media porque no tienen capacidad de lobby. Los sectores poderosos te pueden desfinanciar porque tienen la capacidad de pararse de manos y no pagar. En el flujo cotidiano del Estado sabés que los sectores populares y medios te van a pagar sí o sí, con el IVA y demás. Los grandes tienen la capacidad de demorarte los pagos, tienen estudios que se las arreglan para encontrar balances para que no tengan que pagar.