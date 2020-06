-Sentí que tenía sentido, algo para dar en el espacio público, yo me formé en la universidad pública. Yo vine al espacio público a aportar mi valor agregado para generar una transformación del sistema público de salud, a acompañar una transformación, no vine a estar en el medio de esta catástrofe. Nada parecido a lo que me hubiera gustado. Por supuesto que intento al mismo tiempo acompañar la transformación en medio de este lío, pero no es lo que me hubiera esperado o gustado. No lo disfruto, la palabra sería otra... Yo busco cierto equilibrio entre lo que pienso, digo y hago. Esas tres dimensiones de mi persona interior son muy importantes. Estoy relativamente en paz conmigo mismo que lo que voy haciendo día a día se parece bastante a lo que siento que debo hacer. Eso me da cierta satisfacción personal. Pero no disfruto nada.