-La mayor diferencia es que hay que tener mucha más plata para manejar electoralmente al 45% que al 25% de pobres y el Gobierno no tiene esa holgura que tenía en 2014 . Lo del clientelismo ya está rebasado, no alcanza. Todo el ciclo democrático se inició sobre un piso movedizo que se fue haciendo más movedizo y el brillo democrático del comienzo venía de otra gente y de otras épocas. Un florecimiento tardío que no se fue renovando sino que fue empeorando. Ahí es donde me pregunto: ¿qué voy a decirle a esta gente de la República? No tiene sentido a menos que los pueda convencer de que van a tener un sistema de salud más eficiente mediante un gobierno con mejores reglas.