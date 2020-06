-A los gobiernos se los evalúa por el resultado. A mí nunca me gustó analizar si una persona actúa por debilidad o por demasiada fortaleza. Este país es presidencialista. Ese es su ADN. No digo que eso sea malo o bueno. Es una realidad. El poder lo ejerce el Presidente. O el gobernador o el intendente. Y las decisiones te puedo asegurar que se las toma en la más absoluta soledad. Las decisiones fuertes son rápidas y en soledad. No estamos ni cerca de una democracia parlamentaria europea. El Presidente seguramente termina tomando las decisiones que está convencido tomar. Si no, no sos presidente en este país.