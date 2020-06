Más allá de los epítetos, lo que cambió fue la estrategia política. Juntos por el Cambio frenó una semana atrás el tratamiento de leyes sobre tablas. Veintinueve senadores entre propios y aliados dieron una señal: no habilitarán los dos tercios cuando una votación los requiera. Del otro lado, la respuesta sonó a revancha: el Frente de Todos comenzó a aplicar la herramienta con la que cuenta, es decir el poder de la mayoría que con quórum propio y la mitad más uno del cuerpo puede avanzar sin necesidad de consenso para una gran parte de las leyes. No para todas. No para designar al próximo Procurador, por ejemplo.