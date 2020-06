Y luego, Vega, quien se alejó de Juntos por el Cambio a principio de 2020 para formar el bloque Mediar, comparó el homicidio de Espinoza con el de Santiago Maldonado: “Como no pertenece a un grupo determinado, marketinero y bélico como los mapuches o no usaba rastas, no está en primera plana. Seguro Luis Espinoza no va a tener una película, un libro, ni va a haber organismos de derechos humanos que pidan un subsidio para su familia. Así es la igualdad de la que hablan en nuestro país, tampoco su figura servirá para sacarse una foto. En 2017 tomaron la foto de Maldonado y todos preguntaban, ‘¿dónde está Santiago?’”.