El tema fue considerado por el Presidente desde el arranque. Y, pasado el primer freno del coronavirus, decidió retomar la tarea. Tal vez pese además cierta lejanía de CFK con los jefes provinciales. Pero hay elementos que indican que la ex presidente no descuida la cuestión territorial. En el reparto del Senado, le dio espacio a representantes del PJ más tradicional y también a viejos conocidos del más permanente poder de algunos gobernadores. No descuidó a sus fieles con peso propio y condicionante en legislaturas provinciales, más allá del alineamiento de sus gobernadores. Y mantiene a Buenos Aires como su fortaleza.