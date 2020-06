“No les respondo nada, no quiero entrar en esos debates. No soy yo solo. Los 24 gobernadores estamos preocupados para que nuestra gente no se enferme. Sabemos los padecimientos que esto trae. Que la cuarentena cierra colegios, cierra comercios y esto es algo que no nos hubiera gustado pasar. Cuando dicen que me enamoré de la cuarentena, me asombro. Es lo último que me hubiera gustado enfrentar en mi Presidencia. De ningún modo estoy enamorado de la cuarentena”.