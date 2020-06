Alberto Fernández no quiere caer en default y busca un deal que no implique un nuevo programa de ajuste. Por instrucción presidencial, el titular del Palacio de Hacienda modeliza ciertas enmiendas a su oferta primaria, pero aún no llega al número pedido por los acreedores privados: 53 dólares de Valor Presente Neto (NPV) por cada lámina de 100 dólares.