El economista también opinó sobre lo dispuesto por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires en Villa Azul y la medida de “encerrar” al barrio tras los casos de coronavirus detectados en el lugar. “El peronismo es amor. ¿Qué hubiese hecho Evita en ese caso? Hubiese ido con un ejército con enfermeras y después se quedaba 14 días en cuarentena. El amor no sólo cura sino que cuida. ¿Dónde se vio eso? A la gente se la persuade, no se la asusta. No se conduce desde el miedo. Desde el miedo no construis nada. A la larga, no se construye nada”.