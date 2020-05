“Algunos votantes se enojan porque queremos ir al mismo dormitorio del Gobierno. No. Consensuar significa buscar acuerdos mínimos. Pero consensuar no significa aceptar cualquier cosa. Es ponerse de acuerdo en valores básicos. Nosotros no somos cultores de la grieta. Nos ponen en un debate donde tenemos que discutir. Hay que poner a un costado a los cultores de la grieta, y hay que evitar que los corruptos se aprovechen en medio de la pandemia, y que los autoritarios no nos digan que no sabíamos nada porque perdimos la elección y ellos saben la verdad”, resaltó Negri.