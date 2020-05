-Yo soy de Junín, cuando era un chico y tenía sólo ocho años, un vecino albañil, muy radical, que siempre me llevaba a ver boxeo, me dice ‘te voy a llevar a ver a un señor hablar’. Eso fue el 30 de octubre de 1982. Fuimos al club Los Indios, un club de básquet. Estaba lleno de gente, yo no entendía nada, no sabía lo que era la política. Cuando habló Alfonsín, cambió todo en la gente. Al lado nuestro había dos personas mayores que se largaron a llorar. Eso me impactó fuertemente. Un año después, cuando empezó la campaña, lo empecé a seguir, sin tener militante radical. Todo eso me quedó siempre como un tema que ahora surgió con la posibilidad de realizar este documental a través de los fomentos que dio el INCAA en 2016.