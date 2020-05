Por su parte, Martín Cabrales coincidió con el repudio al proyecto y lo consideró “un disparate”. “ No lo he leído, pero la sola idea me parece algo disparada sin sentido. No es el rol específico del Estado ser empresario ; además, se están dando ayudas en el marco de una pandemia internacional, en un contexto donde las industrias en nada son beneficiadas y en lo único que se piensa es en mantener las fuentes de trabajo y en no romper la rueda productiva”, remarcó el dueño de la empresa productora de café.