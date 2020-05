El ex jefe de Estado argentino anunció que se realizará un partido de fútbol amistoso para recaudar fondos para la lucha contra el virus originado en China. En ese marco, el líder de Cambiemos adelantó: “La Fundación FIFA involucrará no solo a la comunidad futbolística mundial, sino también a otras partes interesadas, desde organizaciones no gubernamentales hasta otras fundaciones, pasando por el sector privado y los gobiernos, a fin de garantizar que esta iniciativa sea una ayuda significativa para quienes están a la vanguardia de la investigación en la lucha contra la COVID-19”.