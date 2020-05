El jefe de Estado no quiere repetir la experiencia histórica de Rodríguez Saá. Pero el 22 de mayo actuará su propio déjá vu. Pondrá a la Argentina en default al no pagar los 503 millones de dólares del Global, y deberá esperar que los bonistas no aceleren su declaración contractual a cambio de un acuerdo que satisfaga sus intereses financieros.