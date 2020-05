-Es ir de a poco, y ver cómo se puede ir armando un esquema de control en función de los menores en la calle. Si ahora habilitás 47 pymes y le das un paso al comercio minorista, seguro la otra semana podés empezar a ver de dar la vuelta al perro. Es de a poco. Yo arranco con las pymes pero estoy diez días ciego. Tengo que esperar diez días a ver si funciona o no y ver si aparecen síntomas o no. Diez días ciego es una catástrofe: puede no pasar nada o podés tener 40 o 50 casos. Y eso es imparable. Yo tengo todos los juegos encintandos en las plazas. El fierro y el vidrio son un hotel 5 estrellas para el coronavirus, se instala ahí y no sale más. No es que no queremos que salgan los pibes, pero es de a poco. Los números son buenos, son buenos de verdad. En el Hospital Posadas hay usados solo 6 respiradores de 70 que hay.