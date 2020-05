Por su parte, el presidente del Bloque PJ-Frente de Todos en el Senado, Lucas Ilardo, opinó en diálogo con Infobae: “Es un tema interesante, porque hay departamentos chicos que no tienen representación. Pero no es lo importante en este momento. Lo importante es atender a las personas más perjudicadas en esta coyuntura de la emergencia. Suárez lo anunció en la apertura de sesiones porque no tenía ningún otro anuncio importante para hacer”.