“Las paritarias están fuera del alcance de aquellos sindicatos que no tienen fuerza -interpretó Yofra-. Si antes les costaba, ahora con la pandemia mucho más. Sobre todo con una CGT que ha firmado una rebaja salarial para que las empresas puedan suspender. Nosotros hace once años que tenemos la misma política en la federación: para negociar hacemos un estudio con valores que da el Indec y en donde se determina cuánto tiene que ganar un trabajador para vivir dignamente. Cuando empezó la cuarentena tomamos la decisión de seguir trabajando. Achicamos los posibles riesgos porque pusimos en marcha los comités mixtos de salud e higiene. Por eso les dijimos (a los empresarios): queremos negociar salarios y, si no, cuando termine la pandemia se lo vamos a cobrar todo junto. Como nos conocen, y saben que no les estamos pidiendo participación en sus riquezas sino lo que nos corresponde, terminaron arreglando”.