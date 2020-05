Un planteo similar al de Jaime-a ambos accedió Infobae- fue presentado por otros testaferros del ex funcionario que son juzgados porque adquirieron bienes con dinero proveniente de los negociados del ex secretario de Transporte y los pusieron a su nombre. La presentación la hizo Eduardo Chittaro, defensor oficial coadyuvante que representa en el juicio a Julieta Jaime, una de las hijas del ex funcionario que compró una casa en Carlos Paz con dinero que no puede justificar. Chittaro también representa en el juicio Silvia Reyss quien fuera la pareja de Jaime en los tiempos de la vertiginosa recaudación de dinero negro y compra de bienes. Y a Lorena y Agostina Jayo, hijas del primer matrimonio de Reyss. Las tres mujeres compraron propiedades y autos que no pudieron justificar en la etapa de instrucción del caso por enriquecimiento ilícito. Jaime y su círculo familiar que lo acompañó en los negocios pidieorn la nulidad del juicio.