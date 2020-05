Ante esta publicación de la ex presidenta, Figueroa habló con Infobae y descartó que ella se hubiera referido al ex consejero de la Magistratura cuando habló de las presiones que sufrió: “No dije que era Mahiques, dije que era una alta autoridad, realmente fue muy complicado, pero no quiero dar nombres. Eso fue lo que dijo el reportero. Él lo nombró, yo no dije nada y se tomó como que era Mahiques”.