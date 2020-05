Hace algunas semanas Infobae habló con pilotos del escuadrón C-130 Hércules sobre los operativos que la FAA -en coordinación con el Ministerio de Defensa y la Cancillería- armaron para traer de regreso al país a cientos de argentinos varados en distintos países de la región. “El C-130 es un aparato configurado para el transporte de tropa (en especial paracaidistas) o de carga. Llevar pasajeros civiles en estas circunstancias es una tarea compleja ya que por un lado las aeronaves no son del todo cómodas para quien no está familiarizado con un avión militar y por otro, las precauciones sanitarias que debemos adoptar son extremas. No obstante las incomodidades que puedan sufrir nuestros pasajeros son olvidadas cuando tocamos tierra en suelo argentino y finalmente sienten que pudieron volver a casa”, explicaron.