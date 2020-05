“El Hospital Italiano detalla por cuántas personas por sector está conformado su equipo, pero llamativamente lo que no deja por escrito cuando describe su plantel es que tiene 2000 médicos no registrados. Estos médicos se encuentran bajo la modalidad de monotributo, lo que deja en evidencia la precariedad de su contratación y la vulnerabilidad de su situación ya que por consiguiente no cuentan con ningún derecho estipulado por Convenio, seguros ni con ART en caso de accidente o contagio en el marco de la pandemia”, denunció AMAP en un comunicado.