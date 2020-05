-Mi intención no es meterme en un debate profundo e integral sobre las causas y las motivaciones de todas estas liberaciones o prisiones domiciliarias. Yo lo planteo desde la realidad y desde lo que veo en las calles de San Miguel. Ni quiero, ni pretendo, ni me animo a meterme en la profundidad de las causas de estas prisiones. Yo transmito lo que veo que es una realidad. No lo digo en el aire. Lo digo porque conozco entre 20 y 30 casos. Y digo el número así y no exacto porque estamos averiguando y confirmando uno tras otro. Posiblemente sean más.