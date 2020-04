“Una pena privativa de la libertad no es una pena de muerte. La solución de esto no se la pidamos ni al Poder Ejecutivo ni al Legislativo. La solución la tienen que dar los jueces” , afirmó este martes el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni en referencia a la excarcelación de presos frente al riesgo de contraer coronavirus.