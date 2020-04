La titular del PRO y ex ministra de Seguridad, Patria Bullrich, declaró que desde su espacio se oponen “totalmente a la liberación de presos por delitos violentos”. En diálogo con América, analizó: “Cualquier ciudadano tiene derecho a la salud, esté o no preso, pero no se puede lanzar a la calle a gente peligrosa para la sociedad” .