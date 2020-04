En otro fragmento del audio de tres minutos, Beccar Varela habló sobre una reunión que mantuvo el bloque de Juntos por el Cambio con ministros del Gobierno de Axel Kicillof: "Es increíble ver la ideologización que tienen en el discurso, que cada vez que te hablan de salud te vuelven a repetir de los pobres, de los ricos que viajaron que trajeron el virus, que el capitalismo no supo responder al sistema... aunque no estemos hablando de economía, ellos te están planteando la ideología. Eso no tiene nada bueno para nuestro país".