El control en Barajas consiste en una declaración jurada que deben llenar los pasajeros con respuestas a preguntas sobre su estado de salud. Ese formulario además es firmado por médicos que asisten a los representantes de la Embajada argentina en España. Toman la temperatura a cada viajero, controlan su capacidad respiratoria y los someten a un cuestionario antes de rubricar el apto médico. Recién después, cada uno realiza el check in. Quien supere la temperatura corporal de 37° 5 o tenga algún síntoma no puede subir al vuelo. Hoy no hubo ningún pasajero excluido, todos pudieron realizar el embarque según informaron a Infobae fuentes diplomáticas mientras trabajaban en el aeropuerto de Madrid.