Abajo, en la planta principal de la terminal A, el panorama es desolador. “Ayer hubo un poco más de movimiento, se fue un vuelo a Chile y otro a no sé dónde”, aseguró un rato antes un aburrido agente de la empresa de seguridad privada sentado solo en el hall central. Los mostradores del check-in están vacíos. No hay bullicio. No hay actividad. No se escuchan aviones. No hay prácticamente nada. Solo caminan de a ratos algunos agentes de la PSA y de Migraciones. Los locales comerciales tienen las persianas bajas. Solo la farmacia y el kiosco están abiertos. “¿Se vende algo?", pregunta Infobae. “Nada”, contesta por debajo del barbijo uno de los tres empleados. Se miran entre ellos.